У грудні українці придбали рекордно кількість нових автомобілів – 10,5 тис. авто. Для порівняння, в останній місяць 2020 року було зареєстровано на 7% менше транспортних засобів.

Цей показник уперше побив попередній рекорд, встановлений ще 2014 року. Весь 2021 рік був рекордним для ринку нових авто — було зареєстровано 103,3 тис. легковиків — це на 21% більше, ніж у 2020 році.

Так, у 2021 році найпопулярнішими були японські іномарки Toyota – 15 232 українці зупинили на них свій вибір. Водіям особливо сподобався RAV-4 за свої характеристики та доступність – 6 066 авто.

Так, відразу за лідером французькі Renault – 13 475 авто. Лідером серед доступних іномарок був компактний кросовер Renault Duster – 5 602 реєстрацій.

Замикають трійку лідерів корейські Kia – 9 138 авто. І серед моделей цього бренду українці найчастіше обирали кросовер Sportage – 7 124 покупців.

Четверте місце за чеськими автомобілями – Skoda може похвалитися 6 172 новими проданими авто. Середньорозмірний кросовер Kodiaq вважався у 2021 році в Україні бестселером – 1 628 реєстрацій.

Замикають лідерську п’ятірку японські Nissan – 4 815 автомобілів. Найчастіше купували міські кросовери Qashqai – 2264 реєстрацій.

На шостому місці Hyundai – 4797 авто, а після нього – китайські Chery – 4653 реєстрацій. На восьмому місці Mitsubishi – 4220 нових автомобілів, а за ними Volkswagen – 4120 реєстрацій. На останньому місці – Suzuki з позначкою в 3 769 реєстрацій.

Найпопулярнішим новим автомобілем у 2021 році виявився Kia Sportage – 7 124 авто.