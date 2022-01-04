В Украине изменились правила пенсионного страхования во время первой регистрации легкового авто. Нововведения стали возможными благодаря увеличению прожиточного минимума с 2022 года.

Об этом заявили в Главном сервисном центре МВД, а также показали на практике, как это повиляет на стоимость услуги.

Так, в 2022 году изымается сбор в размере 3% во время регистрации авто, стоимость которого не превышает 165 прожиточных минимумов. И если в 2021 году эта отметка держалась на уровне 374 550 грн, то сейчас — 409 365 грн.

Аналогичные изменения и для авто стоимостью в 165-290 прожиточных минимумов — во время первой регистрации придется заплатить 4% от стоимости. В 2021 году это было от 374 550 до 658 300 грн. Уже в 2022 году — от 409 365 до 719 440 грн.

Для более дорогих авто также подготовили изменения. 5% от стоимости придется отдать владельцам люксовых легковушек стоимостью более 290 прожиточных минимумов. И если в 2021 году эта цифра была от 658 300 грн, то в 2022 — от 719 490 грн.

Украинским водителям также приготовили другие изменения в 2022 году. Так, на улицах станет больше камер для фиксации нарушений, изменят штрафы, а также введут обязательный техосмотр. Какие еще изменения коснутся водителей в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.