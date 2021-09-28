З 28 вересня в Україні запрацює ще 20 систем для автофіксації порушень ПДР. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові датчики з’являться на дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської області.

Львівська область отримає відразу 13 камер для контролю водіїв:

На 10 км траси М-010 в сторону м. Івано-Франківська встановили один датчик.

На трасі М-09 з’явиться система на 137 км в напрямку Львова.

На трасі М-06 у Львівській області з’явиться відразу 7 камер:

на 447 км в сторону м. Броди;

на 552 км в напрямку с. Зубра;

на 528 км в сторону Львова;

на 523 км до м. Чоп;

на 439 км автодороги М-06 в напрямку вул. Перемоги у Львові;

на 541км в сторону с. Соснівка;

на 541 км в сторону с. Кам’янопіль.

На 510 км автодороги М-06 напрямок приладу в сторону м. Запитів.

На трасі Н-17 встановили дві системи автофіксації — на 4 і 3 км — обидві системи будуть спрямовані в бік Луцька.

Траса М-10-01 отримала одну камеру — її розмістили на 12 км в напрямку м. Скнилів.

Запорізька область отримала 4 прилади:

На 2 км траси Н-15 і на 526 км автодороги Н-08. Обидві системи будуть спрямовані в бік Запоріжжя.

На 310 км траси М-18 розмістили два датчики — в бік Запоріжжя і Мелітополя.

У Закарпатській області з’явилися дві системи фіксації — обидві встановлені на трасі М-06.

Перша — на ділянці 772 км в сторону Ужгорода, а друга — на 780 км в сторону Мукачево.

Ще один датчик з’явився в Одеській області — його розмістили на 3 км автодороги Т-16-28 в сторону Києва.

Білошицький додав, що загальна кількість автоматичних систем для фіксації порушень ПДР зросла до 158. Ознайомитися з розташуванням датчиків можна на офіційному сайті МВС.

Раніше головний сервісний центр МВС повідомляв про зміни в нормах зберігання номерних знаків. За заявою центру, тепер зберігання буде коштувати по 9 грн на добу без ПДВ. Деякі номерні знаки будуть знищуватися.