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В Украине заработали 20 новых камер автофиксации — список адресов

28 сентября 2021, 12:31 Микола Олефіренко
В Украине заработали 20 новых камер автофиксации — список адресов

С 28 сентября в Украине заработает еще 20 систем для автофиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые датчики появятся на дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской области.

Львовская область получит сразу 13 камер для контроля водителей:

На 10 км трассы М-010 в сторону м. Ивано-Франковска установили один датчик.

На трассе М-09 появится система на 137 км в направлении Львова.

На трассе М-06 во Львовской области появится сразу 7 камер:

  • на 447 км в сторону г. Броды;
  • на 552 км в направлении с. Зубра;
  • на 528 км в сторону Львова;
  • на 523 км к г. Чоп;
  • на 439 км автодороги М-06 в направлении ул. Победы во Львове;
  • на 541км в сторону с. Сосновка;
  • на 541 км в сторону с. Каменнополь;

На 510 км автодороги М-06 направление прибора в сторону г. Запытов.

На трассе Н-17 установили две системы автофиксации — на 4 и 3 км — обе системы будут направлены в сторону Луцка.

Трасса М-10-01 получила одну камеру — ее разместили на 12 км в направлении г. Скнилов 

Карта камер

Запорожская область получила 4 прибора:

На 2 км трассы Н-15 и на 526 км автодороги Н-08. Обе системы будут направлены в сторону Запорожья.

На 310 км трасы М-18 разместили два датчика — в сторону Запорожья и Мелитополя.

В Закарпатской области появится две системы фиксации — обе установлены на трассе М-06.

Первая — на участке 772 км в сторону Ужгорода, а вторая — на 780 км в сторону Мукачево. 

Еще один датчик появился в Одесской области — его разместили на 3 км автодороги Т-16-28 в сторону Киева.

Белошицкий добавил, что общее количество автоматических систем для фиксации нарушений ПДД выросло до 158. Ознакомиться с расположением датчиков можно на официальном сайте МВД.

Ранее главный сервисный центр МВД сообщал об изменениях в нормах хранения номерных знаков. По заявлению центра, теперь хранение будет стоить по 9 грн в сутки без НДС. Некоторые номерные знаки будут уничтожаться.

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Теги
автодороги , дороги в україні , Дороги України
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