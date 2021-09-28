С 28 сентября в Украине заработает еще 20 систем для автофиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые датчики появятся на дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской области.

Львовская область получит сразу 13 камер для контроля водителей:

На 10 км трассы М-010 в сторону м. Ивано-Франковска установили один датчик.

На трассе М-09 появится система на 137 км в направлении Львова.

На трассе М-06 во Львовской области появится сразу 7 камер:

на 447 км в сторону г. Броды;

на 552 км в направлении с. Зубра;

на 528 км в сторону Львова;

на 523 км к г. Чоп;

на 439 км автодороги М-06 в направлении ул. Победы во Львове;

на 541км в сторону с. Сосновка;

на 541 км в сторону с. Каменнополь;

На 510 км автодороги М-06 направление прибора в сторону г. Запытов.

На трассе Н-17 установили две системы автофиксации — на 4 и 3 км — обе системы будут направлены в сторону Луцка.

Трасса М-10-01 получила одну камеру — ее разместили на 12 км в направлении г. Скнилов

Запорожская область получила 4 прибора:

На 2 км трассы Н-15 и на 526 км автодороги Н-08. Обе системы будут направлены в сторону Запорожья.

На 310 км трасы М-18 разместили два датчика — в сторону Запорожья и Мелитополя.

В Закарпатской области появится две системы фиксации — обе установлены на трассе М-06.

Первая — на участке 772 км в сторону Ужгорода, а вторая — на 780 км в сторону Мукачево.

Еще один датчик появился в Одесской области — его разместили на 3 км автодороги Т-16-28 в сторону Киева.

Белошицкий добавил, что общее количество автоматических систем для фиксации нарушений ПДД выросло до 158. Ознакомиться с расположением датчиков можно на официальном сайте МВД.

Ранее главный сервисный центр МВД сообщал об изменениях в нормах хранения номерных знаков. По заявлению центра, теперь хранение будет стоить по 9 грн в сутки без НДС. Некоторые номерные знаки будут уничтожаться.