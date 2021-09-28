С 28 сентября в Украине заработает еще 20 систем для автофиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Новые датчики появятся на дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской области.
Львовская область получит сразу 13 камер для контроля водителей:
На 10 км трассы М-010 в сторону м. Ивано-Франковска установили один датчик.
На трассе М-09 появится система на 137 км в направлении Львова.
На трассе М-06 во Львовской области появится сразу 7 камер:
- на 447 км в сторону г. Броды;
- на 552 км в направлении с. Зубра;
- на 528 км в сторону Львова;
- на 523 км к г. Чоп;
- на 439 км автодороги М-06 в направлении ул. Победы во Львове;
- на 541км в сторону с. Сосновка;
- на 541 км в сторону с. Каменнополь;
На 510 км автодороги М-06 направление прибора в сторону г. Запытов.
На трассе Н-17 установили две системы автофиксации — на 4 и 3 км — обе системы будут направлены в сторону Луцка.
Трасса М-10-01 получила одну камеру — ее разместили на 12 км в направлении г. Скнилов
Запорожская область получила 4 прибора:
На 2 км трассы Н-15 и на 526 км автодороги Н-08. Обе системы будут направлены в сторону Запорожья.
На 310 км трасы М-18 разместили два датчика — в сторону Запорожья и Мелитополя.
В Закарпатской области появится две системы фиксации — обе установлены на трассе М-06.
Первая — на участке 772 км в сторону Ужгорода, а вторая — на 780 км в сторону Мукачево.
Еще один датчик появился в Одесской области — его разместили на 3 км автодороги Т-16-28 в сторону Киева.
Белошицкий добавил, что общее количество автоматических систем для фиксации нарушений ПДД выросло до 158. Ознакомиться с расположением датчиков можно на официальном сайте МВД.
Ранее главный сервисный центр МВД сообщал об изменениях в нормах хранения номерных знаков. По заявлению центра, теперь хранение будет стоить по 9 грн в сутки без НДС. Некоторые номерные знаки будут уничтожаться.