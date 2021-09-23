Влада німецького містечка Тюбінгена планує підвищити вартість паркування для власників важких авто — замість €30 доведеться платити €180 на рік.

Річне паркування в цьому населеному пункті для всіх авто коштувало однаково. Наприклад, власник люксового Bentley Bentayga і водій бюджетного Dacia Sandero платили фіксовану суму в €30, але незабаром це зміниться.

За паркування важких позашляховиків і венів доведеться заплатити в 6 разів більше. Зміни торкнуться водіїв авто вагою понад 1800 кг.

Мер Борис Палмер запропонував ще більшу плату за великовантажні автомобілі – €360, але муніципальна рада не була зацікавленою в підвищенні ціни у 12 разів. Мер Тюбінгена заявив, що тільки технічне обслуговування паркомісць коштує понад €180 на рік.

Далеко не всім жителям міста доведеться платити повну суму — власники авто з соціальним страхуванням заплатять €90.

Жителям Києва тепер доведеться платити за стоянку навіть у спальних районах. Цього літа КМДА оприлюднила і затвердила нові паркувальні зони, а також змінила ціни.

За одну годину паркування в центрі міста доведеться заплатити 35 грн. На прилеглих до центру територіях ціна буде іншою – 25 грн. У спальних районах міста вартість паркування залишається без змін – 5 грн/год. Найближчим часом на вулицях столиці з’явиться розмітка і дорожні знаки для інформування про платну послугу.