Головний сервісний центр МВС повідомив про зміни в нормах зберігання номерних знаків. За заявою центру, тепер зберігання коштуватиме по 9 грн на добу без ПДВ.

Термін зберігання може закінчитися, і тоді номери стануть недоступними — їх планують знищувати.

Щоб забрати свої номерні знаки, необхідно пред’явити перелік документів:

заяву;

документи для підтвердження особи;

реєстраційні документи на транспорт;

квитанцію про оплату послуги.

СЦ МВС уточнив про мінімальні та максимальні терміни зберігання номерних знаків.

– Законодавством така норма не передбачена, тому користувачі визначають терміни самостійно.

Деякі користувачі відразу почали цікавитися змінами та висловлювати свою думку:

Капець, раніше це коштувало 3 грн на добу.

А якщо вони вже лежать і оплачені за старим тарифом?

А що робити тим, у кого відсутнє авто?

Нагадаємо, що власники авто тепер зобов’язані платити не тільки за зберігання номерів, а й за паркування транспортного засобу в спальних районах Києва.

Цього літа КМДА оприлюднила і затвердила нові паркувальні зони, а також змінила ціни.

За одну годину стоянка в центрі міста доведеться заплатити 35 грн. На прилеглих до центру територіях ціна буде іншою – 25 грн. У спальних районах міста вартість паркування залишається без змін – 5 грн/год.