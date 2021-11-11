Із 11 листопада в Україні не можна розмитнити автомобіль на європейських номерах за пільговою ставкою. Тепер власників євроблях може зупинити патрульна поліція, якщо транспорт не перереєстрували протягом пільгового періоду.

Поліцейські можуть виписати штраф у розмірі 8,5 тис. грн, після чого від митниці “прилетить” більш серйозний штраф у розмірі 170 тис. грн.

Але власникам євроблях залишили шанс уникнути покарання — на митниці водій має пояснити, чому транспорт не перереєстрували, а у суді надати вагомі аргументи.

Якщо суд винесе рішення про сплату — власнику доведеться заплатити величезний штраф. В іншому разі справа може закінчитися конфіскацією майна.

Уже з 11 листопада зареєструвати уживане авто на українські номери можна за повною ціною протягом 10 днів після перетину кордону.

Станом на 9 листопада, понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн.

Нагадаємо, що пільговим розмитненням міг скористатися водій уживаного легкового авто протягом 150 днів. Учасникам бойових дій цей термін продовжили до 8 лютого 2022 року.

Не весь транспорт можна було зареєструвати зі знижкою. Існували деякі обмеження, і євробляхи мали відповідати таким критеріям:

автомобілю понад 5 років;

вага транспортного засобу не перевищує 3,5 тонни;

один українець може розмитнити лише один автомобіль;

автомобіль завезли на територію України до 2021 року.

Нагадаємо, що з 5 листопада в Україні спростили процес отримання прав водія. Тепер оновлені посвідчення можна забрати у відділенні Укрпошти або кур’єром. Ця послуга допоможе заощадити час, а ціна 195 грн. Доставити обіцяють протягом п’яти робочих днів.