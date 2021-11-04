В українських водіїв почнуть конфіскувати автомобілі за систематичні порушення швидкісного режиму та несплату штрафів. Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко заявив, що зміни торкнуться лише тих, хто не сплачує штрафи.

Причиною радикальної позиції у Міністерства з’явилося через смертельну ДТП у Харкові. За даними поліції, швидкість автомобіля порушників перевищила 180 км/год — саме з Харкова і почнеться вилучення автомобілів за борги. Теоретично, якщо практика буде успішною — її впровадять і в Києві, а потім — і в інших містах України. За заявою Гайченка, йдеться про перевищення позначки у швидкості 150 км/год у межах міста, а не на швидкісних трасах.

– Нам вдалося систематизувати інформацію про порушників. Найчастіше такі водії не дуже люблять сплачувати штрафи за порушення ПДР. Любителі швидкої їзди несуть небезпеку звичайним людям, і за це їм доведеться відповідати, – заявив Андрій Гайченко.

Наразі відомо, що таких порушників у Харкові близько 10, а у Києві – до 30.

Нагадаємо, що вже з 1 листопада запровадили нові правила ПДР в Україні. Тепер на дорогах з’явиться нова розмітка та величезна кількість знаків.

Нововведення привели у відповідність до змін нормативно-правових актів та Конвенції про дорожні знаки та сигнали. Наприклад, тепер у ПДР з’явився знак Платна дорога. І хоча таких ділянок немає на території України, ця табличка має існувати.