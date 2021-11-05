З 5 листопада отримувати посвідчення водія в Україні стало набагато простіше. Головний сервісний центр МВС заявив, що наразі можна замовити права через Укрпошту.

Документ можна забрати як у найближчому відділенні пошти, так і за допомогою кур’єра. Це допоможе мінімізувати кількість контактів з іншими людьми, а також заощадить купу часу – більше не потрібно стояти у чергах сервісних центрів МВС.

Щоправда, послуга не безкоштовна – якщо бланк посвідчення коштує 243 грн, то за доставку доведеться заплатити 195 грн, незалежно від місцезнаходження. У СЦ МВС також повідомили про терміни доставки – до 5 робочих днів.

За даними установи, в Електронному кабінеті водія вже понад 1,8 млн реєстрацій. З них понад 60 тис. осіб вже обміняли свої посвідчення, і цифра лише зростатиме.

– Онлайн-послуга з доставкою документа – це ще один крок до діджиталізації. Це один із пріоритетних напрямків МВС, – заявив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Також сервісний центр створив докладну інструкцію для замовлення обміну прав водія у відеоформаті.

Нагадаємо, що у 2022 році на водіїв чекає сюрприз — камери автофіксації порушень правил дорожнього руху почнуть фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою. До кінця цього року кількість камер на дорогах України досягне позначки 270 одиниць. 2022 року планується додати ще 210.