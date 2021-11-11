С 11 ноября в Украине нельзя растаможить автомобиль на европейских номерах по льготной ставке. Теперь владельцев евроблях может остановить патрульная полиция, если транспорт не перерегистрировали в течении льготного периода.

Полицейские могут выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн, после чего от таможни “прилетит” более серьезный штраф в размере 170 тыс. грн.

Но владельцам евроблях оставили шанс избежать наказания — на таможне водитель должен объяснить, почему транспорт не перерегистрировали, а в суде предоставить весомые аргументы.

Если суд вынесет постановление об уплате — владельцу придется заплатить огромный штраф. В ином случае дело может закончиться конфискацией имущества.

Уже с 11 ноября зарегистрировать подержанное авто на украинские номера можно по полной цене в течение 10 дней после пересечения границы.

По состоянию на 9 ноября, более 83 тыс. автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд грн.

Напомним, что льготной растаможкой мог воспользоваться водитель подержанного легкового авто в течение 150 дней. Участникам боевых действий этот срок продлили до 8 февраля 2022 года.

Далеко не весь транспорт можно было зарегистрировать со скидкой. Существовали некоторые ограничения, и евробляхи должны были соответствовать следующим критериям:

автомобилю больше 5 лет;

вес транспортного средства не более 3,5 тонны;

один украинец может растаможить только один автомобиль;

автомобиль ввезли на территорию Украины до 2021 года.

Напомним, что с 5 ноября в Украине упростили процесс получения водительских прав. Теперь обновленные удостоверения можно забрать в отделении Укрпочты или с помощью курьера. Эта услуга поможет сэкономить время, а ее цена 195 грн. Доставить обещают в течение пяти рабочих дней.