В Україні почали частіше купувати автомобілі українського та російського виробництва. На тлі війни та нульового розмитнення, що діло з квітня по липень, наші водії все частіше виставляють ці автомобілі на продаж.

Так, частка оголошень із продажем авто від російської та радянської компанії АвтоВАЗ на вторинному ринку України складає 9,2%. До серпня цей показник тримався на рівні 7,9%.

Автомобілі від ЗАЗ мають значно меншу частку на ринку уживаних авто в серпні – лише 2%. До останнього місяця літа цей показник був ще меншим – 1,6%.

Зараз дивляться

Це означає, що поступова заміна цих автомобілів на західні припинилася. Експерти зазначають, що скасування нульового розмитнення сильно вплинуло на середній вік авто на ринку, що веде за собою низьку якість автопарку в Україні.

Самі процеси на ринку авто в нашій країні назвати позитивними складно – середній вік легковиків зростає, а найпопулярніші імпортні моделі піднялися в ціні. І хоча більшість подешевшала, це пов’язано зі зменшенням купівельних можливостей українців – продавати та купувати почали дешевші моделі.

І якщо проблеми на авторинку України зумовлені війною з Росією, то уряд нашої країни робить все, щоб спростити водіям життя. Наприклад, у МВС анонсували можливість реєстрації авто онлайн. Тепер для цієї послуги не потрібно їздити до сервісних центрів. Так само можна і замовити номери на транспортний засіб.