В Україні почали частіше купувати автомобілі українського та російського виробництва. На тлі війни та нульового розмитнення, що діло з квітня по липень, наші водії все частіше виставляють ці автомобілі на продаж.
Так, частка оголошень із продажем авто від російської та радянської компанії АвтоВАЗ на вторинному ринку України складає 9,2%. До серпня цей показник тримався на рівні 7,9%.
Автомобілі від ЗАЗ мають значно меншу частку на ринку уживаних авто в серпні – лише 2%. До останнього місяця літа цей показник був ще меншим – 1,6%.
Це означає, що поступова заміна цих автомобілів на західні припинилася. Експерти зазначають, що скасування нульового розмитнення сильно вплинуло на середній вік авто на ринку, що веде за собою низьку якість автопарку в Україні.
Самі процеси на ринку авто в нашій країні назвати позитивними складно – середній вік легковиків зростає, а найпопулярніші імпортні моделі піднялися в ціні. І хоча більшість подешевшала, це пов’язано зі зменшенням купівельних можливостей українців – продавати та купувати почали дешевші моделі.
І якщо проблеми на авторинку України зумовлені війною з Росією, то уряд нашої країни робить все, щоб спростити водіям життя. Наприклад, у МВС анонсували можливість реєстрації авто онлайн. Тепер для цієї послуги не потрібно їздити до сервісних центрів. Так само можна і замовити номери на транспортний засіб.