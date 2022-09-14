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Авто

В Украине все чаще покупают автомобили ВАЗ и ЗАЗ: в чем причина

14 сентября 2022, 17:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Daewoo
Источник: Depositphotos

В Украине начали чаще покупать автомобили украинского и российского производства. На фоне войны и действующей с апреля по июль нулевой растаможки, наши водители все чаще выставляют эти автомобили на продажу.

Так, доля объявлений с продажей авто от российской и советской компании АвтоВАЗ на вторичном рынке Украины составляет 9,2%. До августа этот показатель держался на уровне 7,9%. 

Автомобили от ЗАЗ имеют куда меньшую долю на рынке подержанных авто в августе — всего 2%. До последнего месяца лета этот показатель был еще меньше — 1,6%.

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Это значит, что постепенная замена этих авто на западные приостановилась. Эксперты отмечают, что отмена нулевой растаможки сильно повлияла на средний возраст авто на рынке, что ведет за собой низкое качество автопарка в Украине.

Сами процессы на рынке авто в нашей стране назвать позитивными сложно — средний возрасте легковиков растет, а самые популярные импортные модели поднялись в цене. И хотя большинство подешевело, это связано с уменьшением покупательных возможностей украинцев — продавать и покупать начали более дешевые модели.

И если проблемы на авторынке Украины обусловлены войной с Россией, то правительство нашей страны делает все, чтобы упростить жизнь водителям. К примеру, в МВД анонсировали возможность регистрации авто онлайн. Теперь для этой услуги не нужно ездить в сервисные центры. Точно также можно и заказать номера на транспортное средство.

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Источник
Институт исследований авторынка
Теги
авто з європи АвтоВАЗ ЗАЗ
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