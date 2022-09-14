Найпопулярніші імпортні автомобілі в Україні помітно подешевшали. У серпні середньостатистичний легковий автомобіль на вторинному ринку коштує $5900, що на $100 менше, ніж у липні.

Експерти з’ясували, що з 10 найпопулярніших моделей подорожчали лише дві – це лідер ринку Volkswagen Passat на 1,5% ($100) та Renault Megane – на 3,2%, ($200).

У списку найпопулярніших легкових авто на вторинному ринку спостерігається помітне здешевлення – наприклад, усім відомий Daewoo Lanos з початку року подешевшав з $3 тис. до $2550.

Зараз дивляться

Компактний і надійний Volkswagen Golf за 8 місяців знизився в ціні з $5 600 до $5 000.

Аналогічно і з чеськими Skoda Octavia – середня вартість знизилася з $7 600 до $6 600 – на цілу тисячу доларів.

Популярні Mercedes-Benz E-Class з початку 2022 року впали в ціні всього на $500 – з $6500 до $6000.

Американський Ford Fiesta також скинув у ціні – з $6950 до $6125 за ці місяці.

Люксовий BMW 5 теж подешевшали – з $8 000 до $7 100. Легковики середнього класу BMW 3 подешевшали з $6 800 до $6 000.

Ну і застарілі ВАЗ 2109 та 21099 подешевшали на $300 – з $1 800 до $1 500.

Для тих, хто тільки збирається купити особистий транспорт, у МВС анонсували нову корисну послугу – тепер можна зареєструвати авто онлайн без походів до сервісних центрів. У водіїв з’явиться можливість зареєструвати, перереєструвати транспорт та замовити номери.