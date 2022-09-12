В Україні тепер можна буде зареєструвати автомобіль онлайн. Це стосується замовлення номерних знаків та перереєстрації транспортного засобу.

Скористатися новими послугами можна через кабінет водія чи цифровий сервіс Дія. За допомогою сервісу подаватиметься електронна заявка, яка заповнюється автоматично – дані беруться із системи МВС.

Крім реєстрації авто, доступна й перереєстрація, і для цього не потрібна експертиза. Якщо ж експертиза все-таки необхідна, її тепер можна замовити на зручний для клієнта час – власник авто отримає документ з оцінкою, який діятиме протягом 10 днів.

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У МВС запевнили, що послуги й надалі будуть доступними у сервісних центрах у традиційному вигляді – це стосується тих центрів, які працюють в умовах війни.

Наприкінці серпня до сервісу Дія повернули шеринг техпаспорту авто, а також можливість сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ці послуги були доступними з початку 2022 року, але в умовах війни їх довелося відключити задля безпеки українців та їхніх особистих даних. Тепер знову можна ділитися документом на авто зі своїми близькими та розплачуватись за порушення у кілька кліків.