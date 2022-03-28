Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Авто

В Україні спростили видачу посвідчення водія: які документи потрібні

28 Березня 2022, 16:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Для отримання або обміну посвідчення водія тепер не потрібно мати медичну довідку. Про це повідомили у МВС України.

Тепер потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія (за наявності) та довідка з поліції (у разі крадіжки документа).

Зміни внесли на період воєнного стану, а також нагадали про обмеження, які діють для водіїв.

– Під час воєнного стану сервісні центри МВС здійснюють обмін посвідчення водія тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України, та тим, хто залучається до оборони, – заявили в МВС.

Наразі на території нашої країни поступово відновлюють роботу сервісні центри МВС для надання послуг. Окрім заміни прав для певних груп водіїв, українці можуть скласти іспит на отримання категорії С та РЄ, зареєструвати новий транспорт та отримати дублікат документів на автомобіль.

На жаль, зараз довідку про судимість у сервісних центрах не отримати. Більшість СЦ МВС працюють з 9.00 до 18.00, але час може змінюватися залежно від місцевої комендантської години.

Також на період воєнного часу водії з правами категорії B можуть керувати вантажівками. Йдеться про транспорт, який потрапляє під категорії С та С1 – автомобілі вагою понад 3,5 тонни.

Читайте також:
ГрузовикВодіям легкових авто дозволили керувати вантажівками під час війни

Теги
Автомобілісти , МВС , Посвідчення водія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь