Для отримання або обміну посвідчення водія тепер не потрібно мати медичну довідку. Про це повідомили у МВС України.

Тепер потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія (за наявності) та довідка з поліції (у разі крадіжки документа).

Зміни внесли на період воєнного стану, а також нагадали про обмеження, які діють для водіїв.

– Під час воєнного стану сервісні центри МВС здійснюють обмін посвідчення водія тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України, та тим, хто залучається до оборони, – заявили в МВС.

Наразі на території нашої країни поступово відновлюють роботу сервісні центри МВС для надання послуг. Окрім заміни прав для певних груп водіїв, українці можуть скласти іспит на отримання категорії С та РЄ, зареєструвати новий транспорт та отримати дублікат документів на автомобіль.

На жаль, зараз довідку про судимість у сервісних центрах не отримати. Більшість СЦ МВС працюють з 9.00 до 18.00, але час може змінюватися залежно від місцевої комендантської години.

Також на період воєнного часу водії з правами категорії B можуть керувати вантажівками. Йдеться про транспорт, який потрапляє під категорії С та С1 – автомобілі вагою понад 3,5 тонни.