Для получения или обмена водительского удостоверения теперь не нужно иметь медицинскую справку. Об этом сообщили в МВД Украины.

Теперь нужен только паспорт, идентификационный код, удостоверение водителя (при наличии) и справка из полиции (в случае кражи документа).

Изменения внесли на период военного времени, и также напомнили об ограничениях, которые действуют для водителей.

— Во время военного положения сервисные центры МВД осуществляют обмен водительского удостоверения только тем гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины, и тем, кто привлекается к обороне, — заявили в МВД.

Сейчас на территории нашей страны постепенно возобновляют работу сервисные центры МВД для предоставления услуг. Помимо замены прав для определенных групп водителей, украинцы могут сдать экзамен на получение категории С и СЕ, зарегистрировать новый транспорт и получить дубликат документов на автомобиль.

К сожалению, сейчас справку о судимости в сервисных центрах не получить. Большинство СЦ МВД работают с 9.00 до 18.00, но время может меняться в зависимости от местного комендантского часа.

Также на период военного времени водители с правами категории B могут управлять грузовиками. Речь идет о транспорте, который попадает под категории С и С1 — автомобили весом более 3,5 тонн.