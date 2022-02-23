В Україні почали розпродавати автомобілі, які були вилучені за несплату штрафів. Транспортні засоби виставляють на аукціон на майданчику OpenMarket – СЕТАМ.

Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості зі сплати штрафів на користь держави.

За словами заступника міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, більшість машин, які вилучає ДВС, власники найчастіше “викуповують”, сплативши всі борги за кілька днів, втім деякі моделі вже стоять на продажі.

Так, нещодавно, державними виконавцями Солом’янського ДВС (м. Київ) було вилучено автомобілі у власників, які не сплачували штрафи за водіння в стані алкогольного сп’яніння та водіння без водійських прав.

Як зазначається, власник автомобіля Mitsubishi Lancer має на рахунку 36 постанов про стягнення штрафів на загальну суму 82 тис. грн, наразі оціночна вартість його авто становить близько 114 тис. грн.

Тим часом, власник авто Chevrolet Kalos має заборгованість у 97,4 тисячі грн (9 постанов про стягнення штрафів). Ринкова вартість даного автомобіля становить 103 тис. грн.

Нещодавно ми писали, що киянка залишилася без авто через несплату штрафів. Вона накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму понад 7 167 грн.

Автомобіль боржниці був вилучений та перебув на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатила штрафи.