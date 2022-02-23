Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Авто

В Украине распродают автомобили, которые были изъяты за неуплату штрафов

23 февраля 2022, 15:44
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Украине начали распродавать автомобили, изъятые за неуплату штрафов. Транспортные средства выставляют на аукцион на площадке OpenMarket – СЕТАМ.

Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности по уплате штрафов в пользу государства.

По словам заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, большинство изымаемых ГИС машин владельцы чаще всего “выкупают”, уплатив все долги за несколько дней, впрочем, некоторые модели уже стоят на продаже.

Так недавно государственными исполнителями Соломенского ГИС (г. Киев) были изъяты автомобили у владельцев, которые не платили штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и вождение без водительских прав.

Как отмечается, владелец автомобиля Mitsubishi Lancer имеет на счету 36 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 82 тыс. грн, в настоящее время оценочная стоимость его авто составляет около 114 тыс. грн.

Между тем, владелец авто Chevrolet Kalos имеет задолженность в 97,4 тысяч грн (9 постановлений о взыскании штрафов). Рыночная стоимость данного автомобиля составляет 103 тыс. грн.

Недавно мы писали, что киевлянка осталась без авто из-за неуплату штрафов. Она накопила 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму свыше 7 167 грн.

Автомобиль должницы был изъят и находился на штрафплощадке, пока владелица не уплатила штрафы.

Читайте также:
АвтоУкраинцы купили авто на 122 млрд грн: какие страны заработали больше всего

Теги
штрафи
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь