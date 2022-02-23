В Украине начали распродавать автомобили, изъятые за неуплату штрафов. Транспортные средства выставляют на аукцион на площадке OpenMarket – СЕТАМ.

Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности по уплате штрафов в пользу государства.

По словам заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, большинство изымаемых ГИС машин владельцы чаще всего “выкупают”, уплатив все долги за несколько дней, впрочем, некоторые модели уже стоят на продаже.

Так недавно государственными исполнителями Соломенского ГИС (г. Киев) были изъяты автомобили у владельцев, которые не платили штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и вождение без водительских прав.

Как отмечается, владелец автомобиля Mitsubishi Lancer имеет на счету 36 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 82 тыс. грн, в настоящее время оценочная стоимость его авто составляет около 114 тыс. грн.

Между тем, владелец авто Chevrolet Kalos имеет задолженность в 97,4 тысяч грн (9 постановлений о взыскании штрафов). Рыночная стоимость данного автомобиля составляет 103 тыс. грн.

Недавно мы писали, что киевлянка осталась без авто из-за неуплату штрафов. Она накопила 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму свыше 7 167 грн.

Автомобиль должницы был изъят и находился на штрафплощадке, пока владелица не уплатила штрафы.