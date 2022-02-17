У 2021 році українці купили понад 600 тис. вживаних авто та 107 тис. нових за кордоном. На транспорт своєї мрії наші водії витратили 122 млрд грн.

Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, що нові автомобілі найчастіше ввозили в Україну в березні – 11,3 тис. легковиків, а пік уживаного транспорту припав на жовтень – 62,4 тис. авто.

Щоправда, і хоча кількість нових авто в цій статистиці майже в 6 разів менша за транспорт з пробігом, українці витратили на обидві категорії машин практично однаково – 58,1 млрд грн на нові та 60,9 млрд на уживані.

Найбільше на власниках новеньких авто заробила Туреччина – 8 млн грн. Польща опинилася лише на другому місці з показником у 7 млн ​​грн. Замикає трійку лідерів – Угорщина з 5,2 млн грн.

Вторинний ринок авто також приваблював українців – найбільше купували у водіїв США – на їхнє авто з пробігом витратили 32 млрд грн. З величезним відставанням від лідера розташувалася Польща – 7,4 млрд грн. У трійку очікувано потрапила і Німеччина – 5 млрд грн.

Також експерти з’ясували, які моделі найчастіше купували. Так, особливою популярністю користувалися Volkswagen Passat, Golf, Jetta, Ford Fusion та Skoda Octavia.