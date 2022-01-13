В Украине хотят облегчить процесс покупки электрокаров. Так, с 2022 года государство будет компенсировать проценты по лизингу экологически чистых авто.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в одном из последних интервью. По мнению Ростислава, это позволит стимулировать “зеленую” трансформацию в стране.

Шурма указал на статистику Германии, где покупка 70% авто — это лизинг по хорошим процентным ставкам — от 0,5 до 1,5%. В то же время, в Украине водители платят по ставке 12-17%.

Уже во втором квартале этого года государство снизит проценты для тех, кто остановит свой выбор на электрокарах. Пока программа будет длиться два года, и со временем может распространиться на производителей, которые начнут собирать экологически чистые авто в Украине.

Напомним, что в 2021 году украинцы приобрели рекордное количество электрокаров. Всего было зарегистрировано 8 641 транспортное средство. Статистика показала, что это на 18,9% больше, чем в 2020 году. Так, самым популярным электрокаром оказался Nissan Leaf — их можно часто увидеть в качестве такси, а их цена и экономия на бензине подкупает многих украинцев.

Также популярностью пользуются и автомобили Илона Маска — Tesla Model 3 зарегистрировали в Украине 827 раз.