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Nissan, Tesla та Chevrolet: 10 найпопулярніших електромобілів у 2021 році

11 Січня 2022, 19:07
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
электромобиль
Джерело: Depositphotos

У 2021 році українці придбали рекордну кількість легкових електромобілів. За даними Федерації автопрому України, всього було зареєстровано 8 641 транспортних засобів.

Це на 18,9% більше, ніж у 2020 році. Особливо вдалим видався кінець року, оскільки в грудні вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Крім цього, частка нових електрокарів зросла із 9,8 до 14,2%.

Найпопулярніші електромобілі в Україні:

  1. Nissan Leaf – 2 097 авто
  2. Tesla Model 3 – 827
  3. Chevrolet Bolt – 762
  4. Tesla Model S – 394
  5. Renault Zoe – 354
  6. Audi e-tron – 271
  7. Volkswagen e-Golf – 233
  8. Hyundai Kona – 216
  9. Tesla Model X – 210
  10. Tesla Model Y – 179

електрокари

Загалом у 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.

Усі бренди, крім Tesla та Kia, наростили продажі. Зокрема, Audi збільшила продажі вдвічі, що дозволило увірватися у десятку лідерів.

Не зміг утриматися у топ-10 Fiat, який минулого року займав четверте місце, цього ж року посів 12 позицію.

Раніше ми писали, що у 2021 році українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто.

За 12 місяців жителі України придбали 517,4 тис. легкових авто з пробігом — це на 46% більше, ніж у 2020 році. Найчастіше купували транспорт таких марок як Volkswagen, Ford та Renault.

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