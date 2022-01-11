У 2021 році українці придбали рекордну кількість легкових електромобілів. За даними Федерації автопрому України, всього було зареєстровано 8 641 транспортних засобів.

Це на 18,9% більше, ніж у 2020 році. Особливо вдалим видався кінець року, оскільки в грудні вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Крім цього, частка нових електрокарів зросла із 9,8 до 14,2%.

Найпопулярніші електромобілі в Україні:

Nissan Leaf – 2 097 авто Tesla Model 3 – 827 Chevrolet Bolt – 762 Tesla Model S – 394 Renault Zoe – 354 Audi e-tron – 271 Volkswagen e-Golf – 233 Hyundai Kona – 216 Tesla Model X – 210 Tesla Model Y – 179

Загалом у 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.

Усі бренди, крім Tesla та Kia, наростили продажі. Зокрема, Audi збільшила продажі вдвічі, що дозволило увірватися у десятку лідерів.

Не зміг утриматися у топ-10 Fiat, який минулого року займав четверте місце, цього ж року посів 12 позицію.

Раніше ми писали, що у 2021 році українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто.

За 12 місяців жителі України придбали 517,4 тис. легкових авто з пробігом — це на 46% більше, ніж у 2020 році. Найчастіше купували транспорт таких марок як Volkswagen, Ford та Renault.