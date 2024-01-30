В Україні хочуть заборонити блокувати транспортний засіб в умовах воєнного стану. Очікується, що інспектори більше не зможуть встановлювати блокіратори на колеса.

Покарання за неправильне паркування: що зміниться

У Раду внесли законопроєкт № 9092-3, який передбачає зміни до переліку повноважень інспекторів із паркування в умовах війни. У пояснювальній записці закликається до відмови від затримання транспортного засобу через порушення на період воєнного стану шляхом тимчасового зменшення повноважень інспекторів.

Це також стосується і повітряної тривоги – відмова від блокування може зберегти життя водіям, які змушені шукати місце для паркування та подальшого переміщення в укриття.

Зараз дивляться

– Законопроєкт врегулює тимчасове затримання авто, зокрема й під час повітряної тривоги. Це дасть змогу зберегти життя водіїв, які змушені швидко залишати авто для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки, – зазначили в Раді.

Нагадаємо, що права українських водіїв розширюють не тільки в межах країни. Приміром, українці можуть замовити оновлені права в 17 країнах – із січня список поповнився 5 новими державами. Приміром, замовити оновлений документ тепер можна і в Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію.