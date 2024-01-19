З 19 січня українці можуть замовити оновлене водійське посвідчення до ще 5 нових країн. Загальна кількість доступних для доставлення держав зросла до 17.
У які країни можна відправити водійські права
Про поповнення списку заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він додав, що послугою вже скористалося понад 3 тис. осіб лише за три місяці.
Так, із середини січня українці зможуть замовити оновлені права до Болгарії, Франції, Нідерландів, Туреччини та Австрії.
Ці держави доповнили перелік країн, до яких і раніше відправляли документ:
- Польщу;
- Німеччину;
- Угорщину;
- Молдову;
- Словаччину;
- Румунію;
- Іспанію;
- Литву;
- Латвію;
- Естонію;
- Чехію;
- Італію.
Клименко заявив, що більшість заявок від українців за кордоном надходять із Польщі.
Послуга доступна для тих українців, які мали перше водійське посвідчення, терміном на 2 роки. Утім, можна отримати новий документ у разі втрати або псування попередньої пластикової картки.
Відомо, що доставка буде здійснена протягом 15 днів після створення документа.
Утім, і на водіїв в Україні чекають зміни – на дорогах з’явиться ще кілька сотень камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Відомо, що поява камер зменшує в кілька разів частоту виникнення ДТП.