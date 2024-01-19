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Список розширився: українці можуть замовити оновлені права в 17 країнах

19 Січня 2024, 16:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
водійські права
Джерело: Факти ICTV

З 19 січня українці можуть замовити оновлене водійське посвідчення до ще 5 нових країн. Загальна кількість доступних для доставлення держав зросла до 17.

У які країни можна відправити водійські права

Про поповнення списку заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він додав, що послугою вже скористалося понад 3 тис. осіб лише за три місяці.

Так, із середини січня українці зможуть замовити оновлені права до Болгарії, Франції, Нідерландів, Туреччини та Австрії.

Зараз дивляться

Ці держави доповнили перелік країн, до яких і раніше відправляли документ:

  • Польщу;
  • Німеччину;
  • Угорщину;
  • Молдову;
  • Словаччину;
  • Румунію;
  • Іспанію;
  • Литву;
  • Латвію;
  • Естонію;
  • Чехію;
  • Італію.

Клименко заявив, що більшість заявок від українців за кордоном надходять із Польщі.

Послуга доступна для тих українців, які мали перше водійське посвідчення, терміном на 2 роки. Утім, можна отримати новий документ у разі втрати або псування попередньої пластикової картки.

Відомо, що доставка буде здійснена протягом 15 днів після створення документа.

Утім, і на водіїв в Україні чекають зміни – на дорогах з’явиться ще кілька сотень камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Відомо, що поява камер зменшує в кілька разів частоту виникнення ДТП.

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Джерело
Ігор Клименко
Теги
Водійські права
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