В Украине хотят запретить блокировать транспортное средство в условиях военного времени. Ожидается, что инспекторы больше не смогут устанавливать блокираторы на колеса.

Наказание за неправильную парковку: что изменится

В Раду внесли законопроект №9092-3, который подразумевает изменения перечень полномочий инспекторов с парковки в условиях войны. В пояснительной записке призывается к отказу от задержания транспортного средства из-за нарушения на период военного положения путем временного уменьшение полномочий инспекторов.

Это также касается и воздушной тревоги — отказ от блокировки может сохранить жизнь водителям, которые вынуждены искать место для парковки и дальнейшего перемещения в укрытие.

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— Законопроект урегулирует вопрос временного задержания авто, в том числе и во время воздушной тревоги. Это позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать авто для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки, — отметили в Раде.

Напомним, что права украинских водителей расширяют не только в пределах страны. К примеру, украинцы могут заказать обновленные права в 17 странах — с января список пополнился 5 новыми государствами. К примеру, заказать обновленный документ теперь можно и в Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.