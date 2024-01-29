Нові автомобілі в Європі оснастять чорними скриньками. Так у транспорті зберігатимуться дані про події, які відбувалися за час експлуатації.

У нових авто в ЄС з’являться чорні скриньки: що відомо

Уся справа в новій вимозі від Євросоюзу – вже з червня 2024 року в авто має бути стандартна функція реєстрації даних про події (Event Data Recorder).

Зміни торкнуться легкових авто, в яких, крім водійського сидіння, є місця для 8 пасажирів. Це стосується комерційних авто класу пікап і фургонів масою до 3 500 кг.

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Новий пристрій допоможе правоохоронним органам зрозуміти, що саме сталося під час ДТП. Так, аналог чорної скриньки записуватиме важливі дані – 5 секунд до зіткнення і 0,3 секунди після удару.

Йдеться про швидкість, гальмування, положення та нахил авто на дорозі, а також роботу вбудованих систем допомоги водієві.

Система Event Data Recorder має зберігати ці дані в захищеному вигляді, а також аналізувати обладнання, яке в ньому встановлено. Очікується, що відключити систему не вийде – вона буде автоматично спрацьовувати під час активації подушок безпеки.

Нагадаємо, що Tesla стала найпопулярнішим авто в ЄС у 2023 році. Йдеться про кросовер Model Y – це перший в історії електрокар, який став лідером продажу на території Європи.