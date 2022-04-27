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В Україні хочуть скасувати нульове розмитнення авто: для чого це необхідно

27 Квітня 2022, 13:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
В Україні хочуть скасувати нульове розмитнення авто: для чого це необхідно
Джерело: Pexels

В Україні хочуть скасувати нульове розмитнення для транспорту, який ввозять з інших країн. Наприкінці квітня з’явився проєкт закону, який може скасувати дію закону щодо запровадження пільгової системи розмитнення завезеного транспорту.

Йдеться про законопроєкт №7311 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів
України з окремих податків та зборів у період воєнного, надзвичайного стану – його автором виступив нардеп Данило Гетьманцев.

– Підтримка цієї ініціативи є, тягти з нею не будемо, тому, я думаю, що найближчим часом розглянемо, – розповів Гетьманцев про просування змін.

Раніше Данило вже розповідав про проблеми нульового розмитнення, яке запровадили ще на початку квітня. Він заявив, що через це на кордоні України утворилися величезні затори. Це заважає постачанням гуманітарного вантажу з інших країн, які також повинні стояти в черзі за тими, хто вирішив розмитнити транспорт. Усього ввезли вже понад 10 тис. транспортних засобів.

Закони ЄС не дозволяють створювати окрему смугу для спецтранспорту, через що проблему вирішила влада України. Наприклад, наприкінці квітня зменшили кількість доступних КПП, через які можна завезти автомобіль. Зміни вже набули чинності з 25 квітня.

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Теги
авто з європи, Автомобілісти, Війна в Україні, Розмитнення авто
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