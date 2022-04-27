Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

В Украине хотят отменить нулевую растаможку авто: для чего это необходимо

27 апреля 2022, 13:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
В Украине хотят отменить нулевую растаможку авто: для чего это необходимо
Источник: Pexels

В Украине хотят отменить нулевую растаможку для транспорта, который ввозят из других стран. В конце апреля появился проект закона, который может отменить действие закона о введении льготной системы растаможивания ввезенного транспорта.

Речь идет о законопроекте №7311 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы
Украины по отдельным налогам и сборам в период военного, чрезвычайного положения — его автором выступил нардеп Даниил Гетманцев.

— Поддержка данной инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому, я думаю, что в ближайшее время рассмотрим, — рассказал Гетманцев о продвижении изменений.

Ранее Даниил уже рассказывал о проблемах нулевой растаможки, которую ввели еще в начале апреля. Он заявил, что из-за этого на границе Украины образовались огромные пробки. Это мешает поставкам гуманитарного груза из других стран, которые также должны стоять в очереди за теми, кто решился растаможить транспорт. Всего ввезли уже более 10 тыс. транспортных средств.

Законы ЕС не разрешают создавать отдельную полосу для спецтранспорта, из-за чего проблему решили власти Украины. К примеру, в конце апреля уменьшили количество доступных КПП, через которые можно завезти автомобиль. Изменения уже вступили в силу с 25 апреля.

Читайте также:
АвтоКак самостоятельно задекларировать транспорт по нулевой растаможке

Теги
авто з європи, Автомобилисты, Війна в Україні, Растаможка авто
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь