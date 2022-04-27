В Украине хотят отменить нулевую растаможку для транспорта, который ввозят из других стран. В конце апреля появился проект закона, который может отменить действие закона о введении льготной системы растаможивания ввезенного транспорта.

Речь идет о законопроекте №7311 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы

Украины по отдельным налогам и сборам в период военного, чрезвычайного положения — его автором выступил нардеп Даниил Гетманцев.

— Поддержка данной инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому, я думаю, что в ближайшее время рассмотрим, — рассказал Гетманцев о продвижении изменений.

Ранее Даниил уже рассказывал о проблемах нулевой растаможки, которую ввели еще в начале апреля. Он заявил, что из-за этого на границе Украины образовались огромные пробки. Это мешает поставкам гуманитарного груза из других стран, которые также должны стоять в очереди за теми, кто решился растаможить транспорт. Всего ввезли уже более 10 тыс. транспортных средств.

Законы ЕС не разрешают создавать отдельную полосу для спецтранспорта, из-за чего проблему решили власти Украины. К примеру, в конце апреля уменьшили количество доступных КПП, через которые можно завезти автомобиль. Изменения уже вступили в силу с 25 апреля.