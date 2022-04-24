Українцям обмежать кількість пунктів для ввезення авто за нульовим розмитненням. Все через ажіотаж на кордонах, який виник після скасування плати за розмитнення транспорту.

Про зміни заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, величезні черги перешкоджають доставлянню важливого вантажу та гуманітарної допомоги з-за кордону.

– Оформлення нових транспортних засобів об’єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами, – розповів Найєм.

Він додав, що закони ЄС не дозволяють створювати окремі смуги для проїзду критично важливого транспорту. Через це проблему треба вирішити з боку України.

Обмеження будуть у вигляді зменшення кількості пунктів, якими можна ввезти транспорт для особистих потреб. Водії зможуть скористатися такими КПП:

на ділянці польського кордону: Угринів, Грушів, Смільниця, Устилуг;

на ділянці словацького кордону: пункт пропуску М. Березний;

на ділянці угорського кордону: пункти пропуску Давінкове, Косине.

Зміни набудуть чинності з 00.00 25 квітня.

Також заступник міністра натякає на те, що деякі громадяни зловживають пільгами для ввезення авто. Наприклад, за перші вісім днів після введення нульового розмитнення було ввезено десятки люксових авто “нібито на потреби ЗСУ”. Йдеться про BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.