Французька компанія Renault відмовилася від виробництва кросовера Duster першого покоління. Так, автомобіль вироблявся останні 12 років і мав величезний попит.

Вже у 2014 році в автосалон відправився мільйонний Duster – його дешевизна, доступність та простота в ремонті сподобалися багатьом. Автомобіль зумів підкорити водіїв – більш ніж за десятиліття його виробляли в багатьох країнах. Наприклад, у Румунії, Росії, Бразилії, Колумбії, Індонезії та Індії. Останній Duster першого покоління зійшов із конвеєра саме на заводі в Індії.

Цей компактний кросовер Renault обійшовся для інженерів €290 млн, хоча 70% компонентів транспорту були взяті з інших автомобілів. Наприклад, передні двері використовувалися від Sandero, а систему повного приводу взяли у Nissan. Саме це і спрощує ремонт транспорту – деталі рідко потрапляють до списку дефіцитних.

Не тільки Duster подобається українцям — у січні 2022 року французькі авто Renault стали лідерами за популярністю на ринку нових легковиків. Так, на початку цього року їх купили 904 українці.

Ринок вторинного транспорту також за Renault – особливою популярністю в січні користувалися Renault Megane – 2174 авто. Також багато хто купував вживані автомобілі Volkswagen – моделі Golf і Passat.