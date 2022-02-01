У січні українці купили 5,3 тис. нових легкових автомобілів. Дефіцит компонентів позначився на доступності транспорту — за минулий місяць показник на 7% менший, ніж у січні 2021 року.

Так, у перший місяць цього року найчастіше купували французькі авто Renault – 904 реєстрації. На другому місці японські легковики Toyota – 596 нових авто. Замикають трійку лідерів бюджетні китайці від бренду Chery – 364 реєстрацій.

Так, на четвертому місці розташувалися корейські Hyundai – їх купили 303 водії. П’яте місце за Skoda – 280 авто.

Шосте місце за французькими Peugeot – 248 нових легковиків, а сьоме – японські Nissan з 244 реєстраціями. Восьме та дев’яте місце за Volkswagen та Mitsubishi – 242 та 196 авто відповідно. Останнє місце за Kia – 188 реєстрацій.

Раніше експерти розповіли про найпопулярніші колірні рішення серед українських водіїв у 2021 році. Так, найчастіше купували білі, сірі та чорні авто.

Нагадаємо, що розмитнити вживане авто можна буде за допомогою сервісу Дія в режимі онлайн. Так, у Мінцифрі очікують, що функція стане доступною до кінця 2022 року. З її допомогою можна буде подати всі необхідні документи та оплатити послуги. Процес виконуватиметься в автоматичному режимі. Експеримент триватиме до 31 грудня 2023 року.