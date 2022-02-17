Французская компания Renault отказалась от производства кроссовера Duster первого поколения. Так, автомобиль производился последние 12 лет и пользовался огромной популярностью.

Уже в 2014 году в автосалон отправился миллионный Duster — его дешевизна, доступность и простота в ремонте понравились многим. Автомобиль сумел покорить водителей — за более чем десятилетия его производили во многих странах. К примеру, в Румынии, России, Бразилии, Колумбии, Индонезии и Индии. Последний Duster первого поколения сошел с конвейера именно на заводе в Индии.

Этот компактный кроссовер Renault обошелся для инженеров в €290 млн, при том что 70% компонентов транспорта были взяты из других автомобилей. К примеру, передние двери использовались от Sandero, а систему полного привода взяли у Nissan. Именно это и упрощает ремонт транспорта — детали редко попадают в список дефицитных.

Не только Duster нравится украинцам — в январе 2022 года французские авто Renault стали лидерами по популярность на рынке новых легковушек. Так, в начале этого года их купили 904 украинца.

Рынок вторичного транспорта также за Renault — особой популярностью в январе пользовались Renault Megane – 2 174 авто. Также многие покупали подержанные автомобили Volkswagen — модели Golf и Passat.