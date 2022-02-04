У першому місяці 2022 року українці ввезли в Україну 31,6 тис. авто. Це майже на 25% більше, ніж на рік раніше. Нових авто в січні українці купили в 6 разів менше, ніж з пробігом.

Так, більша частина завезеного вживаного транспорту за січень укомплектована бензиновими двигунами. Дизельних було лише 37%, з ГБО – 7%. Навіть електромобілі мали попит – 4% від загальної кількості.

Так, особливо популярним був сімейний Renault Megane – 2 174 авто. На другому місці – усіма улюблений компактний Volkswagen Golf – 1 917 реєстрацій. Очікувано, у трійку лідерів також увійшов фаворит українців Volkswagen Passat – 1 791 авто.

Четверте місце за чеськими Skoda Octavia – 1 460 реєстрацій, а п’яте – за компактними та бюджетними Ford Focus – 1 088 авто.

Утім, є й ті, хто не хоче розмитнювати ввезені автомобілі з іноземною реєстрацією. Нагадаємо, що пільговий період закінчується вже зовсім скоро – 8 лютого. Багато хто досі відтягував проходження цієї процедури — водії хочуть зареєструвати автомобіль в останній момент, і їм активно допомагають брокери.

Причому розмитнити авто зараз можна лише за допомогою учасників бойових дій. Власники авто із Європи платять ветеранам АТО за реєстрацію їхнього транспорту на українські номери.