У зв’язку зі збройною агресією зі сторони Росії та Білорусі, загальними зборами повних членів МТСБУ прийнято рішення про розірвання з Національними Бюро цих країн двосторонніх угод про взаємне визнання страхових сертифікатів Зелена картка.

На сайті МТСБУ повідомляють, що з 00 год. 00 хв. 5 квітня 2022 року будь-які страхові сертифікати Зелена картка, видані російськими чи білоруськими страховими компаніями, вважаються недійсними на території України, а транспортні засоби, які не мають відповідного українського полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, є незабезпеченими та незастрахованими.

Зазначимо, що з 5 квітня 2022 року також припиняється дія всіх українських договорів міжнародного страхування Зелена картка на території Росії та Білорусії.

Раніше ми писали, що в Україні спростили видачу посвідчення водія. Тепер потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія (за наявності) та довідка з поліції (у разі крадіжки документа). Віднині не потрібно мати медичну довідку.