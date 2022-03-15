В Україні поновили роботу сервісні центри МВС. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у ефірі національного телемарафону.

Так, тепер у СЦ МВС водії зможуть замінити права, якщо їхній термін дії закінчився.

– Також прийматимуться іспити на керування категорії С (на право керувати вантажним транспортом) для того, щоб допомогти фронту водіями, – заявив міністр.

Монастирський додав, що СЦ останні тижні працювали над відновленням процесу надання послуг українцям. Все це відбувається на тлі щоденних кібератак на держсайти та адмінцентри.

– Графік роботи буде приблизно з 09.00 до 18.00. Він може бути подовжений залежно від комендантської години. Всю актуальну інформацію ми розміщуватимемо на нашій офіційній Facebook-сторінці, – повідомляється у СЦ МВС.

Щоправда, довідки про несудимість видавати змоги немає. Але згодом планується поновлення послуг з реєстрації та перереєстрації авто.

Останнім часом у Києві збільшилася кількість ДТП, зокрема й із тяжкими наслідками. У КМДА закликали столичних водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму та поважати один одного на дорозі.