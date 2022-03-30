Украинское автострахование Зеленая карта с 5 апреля не будет действовать в России и Беларуси. Такое решение было принято из-за вооруженной агрессии со стороны стран.

На сайте МТСБУ сообщают, что с 00 часов 00 минут 5 апреля 2022 года любые страховые сертификаты Зеленая карта, выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, не имеющие соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными и незастрахованными .

Отметим, что с 5 апреля 2022 года также прекращается действие всех украинских договоров международного страхования Зеленая карта на территории России и Белоруссии.

Ранее мы писали, что в Украине упростили выдачу водительского удостоверения. Теперь нужен только паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение (при наличии) и справка из полиции (в случае кражи документа). Отныне не нужно иметь медицинскую справку.