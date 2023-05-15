Українці зможуть отримувати послуги від сервісного центру МВС із закордонним паспортом. Також для ідентифікації особи можна скористатися електронним аналогом документа в Дії.

Для цього було ухвалено постанову, яка змінює перелік документів для надання послуг у СЦ МВС.

Якщо раніше у списку був лише паспорт громадянина України, то з 11 травня перелік поповнився і закордонними паспортами – у паперовому й електронному вигляді.

У сервісному центрі нагадали, що документ потрібен для отримання всіх послуг, зокрема складання теорії та практики, отримання водійського посвідчення та перереєстрації транспорту.

Це не перша нова послуга для українців у травні 2023 року – від початку місяця водії можуть купувати авто з номерними знаками. Продавець зможе безкоштовно передати номер разом із транспортом, але є обмеження – вони стосуються іменних знаків. За унікальну комбінацію цифр і букв доведеться доплатити в СЦ МВС їхню повну вартість.

А для охочих перетнути кордон – з травня запрацював сервіс єЧерга. З його допомогою можна набагато швидше перетнути кордони, це відбувається через сайт або мобільні застосунки.