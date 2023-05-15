Украинцы смогут получать услуги от сервисного центра МВД с заграничным паспортом. Также для идентификации личности можно воспользоваться электронным загранпаспортом в Дії.

Для это было принято постановление, которое меняет перечень документов для предоставления услуг в СЦ МВД.

Если раньше в списке был только паспорт гражданина Украины, то с 11 мая перечень пополнился и загранпаспортами — в бумажном и электронном виде.

В сервисном центре напомнили, что документ нужен для получения всех услуг, в том числе сдачи теории и практики, получении водительского удостоверения и перерегистрации транспорта.

Это не первая новая услуга для украинцев в мае 2023 — с начала месяца водители могут покупать авто с номерными знаками. Продавец сможет бесплатно передать номер вместе с транспортом, но есть ограничения — они касаются именных знаков. За уникальную комбинацию цифр и букв придется доплатить в СЦ МВС их полную стоимость.

А для желающих пересечь границу – с мая заработал сервис єЧерга. С ее помощью можно намного быстрее пересечь границы, это делается через сайт или мобильные приложения.