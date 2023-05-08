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В Україні запрацювала єЧерга для перетину кордону: як користуватися та перелік пунктів

8 Травня 2023, 16:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Unsplash

В Україні з 8 травня запрацювала нова система єЧерга для перетину кордону. Це електронна черга, яка прискорить процес виїзду з країни. Поки що сервіс працює для вантажних перевезень, але згодом стане інструментом для всіх типів транспорту.

Про початок роботи єЧерги заявили в Укртрансбезпеці, опублікувавши список доступних для переїзду пунктів.

Так, уже з 09:00 8 травня єЧерга запрацювала на таких МАПП:

Волинська область
  • МАПП Ягодин – Дорогуськ;
  • МАПП Устилуг – Зосин;

Львівська область

  • МАПП Краківець – Корчова;
  • МАПП Рава-Руська – Хребенне;
  • МАПП Шегині – Медика;
  • МАПП Нижанковичі – Мальховіце;
Чернівецька область
  • МАПП Порубне – Сірет;
  • МАПП Мамалига – Крива;
Закарпатська область
  • МАПП Ужгород – Вишнє Нємецьке;
  • МАПП Чоп (Тиса) – Захонь;
  • МАПП Дякове – Халмеу;
Вінницька область
  • МАПП Могилів-Подільський – Отач;
Одеська область
  • МАПП Рені – Джурджулєшти;
  • МАПП Старокозаче – Тудора;
  • МАПП Виноградівка – Вулканешти;
  • МАПП Орлівка – Ісакча.

Скористатися єЧергою можна за допомогою сайту або додатка для Android та iOS. Для цього потрібно зареєструватися в системі, підтвердити свою особу через електронну пошту та мобільний телефон, а потім стати в чергу і ввести особисті дані.

Також українці активно купують авто за кордоном. У квітні це була рекордна кількість імпортного транспорту – найчастіше беруть бюджетні моделі з пробігом.

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