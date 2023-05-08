В Україні з 8 травня запрацювала нова система єЧерга для перетину кордону. Це електронна черга, яка прискорить процес виїзду з країни. Поки що сервіс працює для вантажних перевезень, але згодом стане інструментом для всіх типів транспорту.

Про початок роботи єЧерги заявили в Укртрансбезпеці, опублікувавши список доступних для переїзду пунктів.

Так, уже з 09:00 8 травня єЧерга запрацювала на таких МАПП:

Волинська область МАПП Ягодин – Дорогуськ;

МАПП Устилуг – Зосин;

Львівська область МАПП Краківець – Корчова;

МАПП Рава-Руська – Хребенне;

МАПП Шегині – Медика;

МАПП Нижанковичі – Мальховіце;

Чернівецька область МАПП Порубне – Сірет;

МАПП Мамалига – Крива;

Закарпатська область МАПП Ужгород – Вишнє Нємецьке;

МАПП Чоп (Тиса) – Захонь;

МАПП Дякове – Халмеу;

Вінницька область МАПП Могилів-Подільський – Отач;