В Україні з 8 травня запрацювала нова система єЧерга для перетину кордону. Це електронна черга, яка прискорить процес виїзду з країни. Поки що сервіс працює для вантажних перевезень, але згодом стане інструментом для всіх типів транспорту.
Про початок роботи єЧерги заявили в Укртрансбезпеці, опублікувавши список доступних для переїзду пунктів.
Так, уже з 09:00 8 травня єЧерга запрацювала на таких МАПП:
- МАПП Ягодин – Дорогуськ;
- МАПП Устилуг – Зосин;
Львівська область
- МАПП Краківець – Корчова;
- МАПП Рава-Руська – Хребенне;
- МАПП Шегині – Медика;
- МАПП Нижанковичі – Мальховіце;
- МАПП Порубне – Сірет;
- МАПП Мамалига – Крива;
- МАПП Ужгород – Вишнє Нємецьке;
- МАПП Чоп (Тиса) – Захонь;
- МАПП Дякове – Халмеу;
- МАПП Могилів-Подільський – Отач;
- МАПП Рені – Джурджулєшти;
- МАПП Старокозаче – Тудора;
- МАПП Виноградівка – Вулканешти;
- МАПП Орлівка – Ісакча.
Скористатися єЧергою можна за допомогою сайту або додатка для Android та iOS. Для цього потрібно зареєструватися в системі, підтвердити свою особу через електронну пошту та мобільний телефон, а потім стати в чергу і ввести особисті дані.
Також українці активно купують авто за кордоном. У квітні це була рекордна кількість імпортного транспорту – найчастіше беруть бюджетні моделі з пробігом.