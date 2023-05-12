Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

В Украине разрешили покупать авто с номерными знаками: придется ли доплачивать

12 мая 2023, 14:12
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
В Україні дозволили купувати авто з номерними знаками: чи доведеться доплачувати
Источник: Pixabay

С 11 мая в Украине можно продать автомобиль сразу с имеющимися номерными знаками государственной регистрации. Соответствующие изменения утвердил Кабмин постановлением №454.

Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации авто в сервисном центре МВД, владелец может бесплатно передать номерные знаки новому владельцу. Исключение составляют номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр и индивидуальные автономера.

Платные номерные знаки государственной регистрации можно передавать новому владельцу только после оплаты их стоимости в сервисном центре МВД.

Однако если такие номерные знаки остаются за авто, которое переходит мужу/жене, родителям или детям, то платить за них не нужно. Правда, связь с родственниками придется подтвердить документом.

Читайте также:
Номерные знакиТеперь без кода региона: в Украине вводят новые автомобильные номера

Источник
Кабмин
Теги
Автомобилисты Водитель Кабмин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь