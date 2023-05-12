В Украине разрешили покупать авто с номерными знаками: придется ли доплачивать

С 11 мая в Украине можно продать автомобиль сразу с имеющимися номерными знаками государственной регистрации. Соответствующие изменения утвердил Кабмин постановлением №454.

Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации авто в сервисном центре МВД, владелец может бесплатно передать номерные знаки новому владельцу. Исключение составляют номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр и индивидуальные автономера.

Платные номерные знаки государственной регистрации можно передавать новому владельцу только после оплаты их стоимости в сервисном центре МВД.

Однако если такие номерные знаки остаются за авто, которое переходит мужу/жене, родителям или детям, то платить за них не нужно. Правда, связь с родственниками придется подтвердить документом.