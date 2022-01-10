У грудні 2021 року українці купили величезну кількість вживаних легкових авто з-за кордону. У рейтингу найпопулярніших моделей з’явився новий лідер — раніше перше місце займав Volkswagen Passat.

Так, найчастіше у грудні 2021 року імпортували Volkswagen Golf – 2 610 авто. Його доступність, надійність та дешевизна у ремонті підкуповує українців і досі.

На другому місці – усіма улюблений Volkswagen Passat. Він не дуже поступається своєму побратимові – 2 552 реєстрації.

Трійку лідерів замикає чеська Skoda Octavia – 2 217 авто. Роками автомобіль доводив свою надійність та універсальність.

Четверте місце за французькими Renault Magene – 1 894 автомобілі ввезли в Україну за останній місяць 2021 року.

П’яте місце за американським компактним Ford Focus – 1 529 авто.

Шосте місце посіли компактні Renault Scenic – свій вибір на них зупинили 1 388 українців. Відмінний автомобіль для всієї родини.

Сьоме місце за Opel Zafira – 1 184 реєстрації, а восьме – Opel Astra з 1 075 авто. На передостанньому місці розташувалася Skoda Fabia – 9 86 авто, а замикає список Volkswagen Touran – 923 мінівени.

Експерти також з’ясували, що середній вік євроблях, які ввозили в Україну наприкінці 2021 року, значно знизився. У грудні ця позначка трималася на рівні 11,3 року, тоді як у листопаді – 14,3 року. Також українці поступово відмовляються від дизельних авто – з 47% у листопаді до 37% у грудні.

Вже 2022 року в Україну може повернутися обов’язковий техогляд. Зміни зачеплять водіїв легковиків, а також власників мопедів та мотоциклів. Чого чекати українським водіям від обов’язкового техогляду – читайте на Фактах ICTV.