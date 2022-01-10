В декабре 2021 года украинцы купили огромное количество подержанных легковых авто из-за границы. В рейтинге самых популярных моделей появился новый лидер — раньше первое место годами занимал Volkswagen Passat.

Так, чаще всего в декабре 2021 года импортировали Volkswagen Golf — 2 610 авто. Его доступность, надежность и дешевизна в ремонте подкупает украинцев и по сей день.

На втором месте — всеми любимый Volkswagen Passat. Он не сильно уступает своему собрату — 2 552 регистрации.

Тройку лидеров замыкает чешская Skoda Octavia — 2 217 авто. Годами автомобиль доказывал свою надежность и универсальность.

Четвертое место за французскими Renault Magene — 1 894 автомобиля ввезли в Украину за последний месяц 2021 года.

Пятое место за американским компактным Ford Focus — 1 529 авто.

Шестое место заняли компактные Renault Scenic — свой выбор на них остановили 1 388 украинца. Отличный автомобиль для всей семьи.

Седьмое место за Opel Zafira — 1 184 регистрации, а восьмое — Opel Astra с 1 075 регистрациями. На предпоследнем месте расположилась Skoda Fabia — 986 авто, а замыкает список Volkswagen Touran — 923 минивэна.

Эксперты также выяснили, что средний возраст евроблях, которые ввозили в Украину в конце 2021 года значительно снизился. В декабре эта отметка держалась на уровне 11,3 года, в то время как в ноябре — 14,3 года. Также украинцы постепенно отказываются от дизельных авто — с 47% в ноябре до 37% в декабре.

Уже в 2022 году в Украину может вернуться обязательный техосмотр. Изменения коснутся водителей легковушек, а также владельцев мопедов в и мотоциклов. Чего ждать украинским водителям от обязательного техосмотра — читайте на Фактах ICTV.