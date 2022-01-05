2022 року в Україну може повернутися обов’язковий техогляд авто. Так, зміни до закону можуть набути чинності вже до вересня.

Для нашої країни це не нововведення — подібна практика існувала до 2011 року. Причиною скасування стали корупційні схеми, які звели нанівець вагомість талона ТО. Але перевірку стану транспорту залишили для автобусів та транспорту для перевезень пасажирів та вантажів.

Коли буде техогляд в Україні у 2022 році, для чого він потрібен і кого торкнуться зміни – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Для чого потрібен обов’язковий техогляд 2022

Наразі держава робить кроки для запровадження обов’язкового техогляду для всіх авто. Насамперед це потрібно для подальшої інтеграції з ЄС — щоб відповідати вимогам. Під зміни потрапить увесь транспорт — легкові та вантажні авто, та навіть причепи. Ще у вересні ЄС закликав Україну внести зміни до закону — транспорт має відповідати не лише технічним стандартам, а й екологічним. Відповідний проєкт постанови розміщено на сайті МВС.

Чиновники запевняють — запровадження нових норм дозволить скоротити смертність у ДТП на 30% протягом наступних чотирьох років. Також покращиться загальний стан автомобілів і зменшиться їхній згубний вплив на навколишнє середовище.

Кого торкнеться обов’язковий техогляд 2022

Закон передбачає проходження огляду всіма транспортними засобами, що пересуваються загальними дорогами. Йдеться не лише про легкові авто, а й про мопеди та мотоцикли.

Нагадаємо, що з 12 листопада 2021 року на дорогах України з’явилися нові діагностичні станції для техогляду автомобілів. Вони можуть зупинити транспорт, який використовується для отримання прибутку. Автомобіль можуть перевірити на відповідність стандартам прямо на місці зупинки.

Де проходити обов’язковий техогляд 2022

Техогляд потрібно проходити лише на сертифікованих СТО. Увесь процес мають проводити спеціалісти, які після цього видаватимуть спеціальний документ. Ще влітку у МВС прокоментували ситуацію – талони будуть електронними. Чи буде система пов’язана з державним електронним сервісом Дія — невідомо.

Згідно із законопроєктом Мінінфраструктури, процес огляду займатиме близько години, з фото та відеофіксацією на кожному етапі процесу — для запобігання корупції.

Проблеми можуть виникнути навіть на цьому етапі — зараз центрів сертифікації набагато менше, ніж потрібно. Це може створити величезні черги після ухвалення закону. Фахівці, напевно, оглядатимуть транспорт менш якісно, ​​щоб справлятися з потоком клієнтів.

Ціни за обов’язковий техогляд 2022

Зараз середня ціна одного ТО — 1000 грн, і є ймовірність суттєвого подорожчання цієї послуги з огляду на її майбутній попит. За даними експертів українського авторинку, середній вік машин українців – 19 років. Усі вони будуть зобов’язані проходити ТО щороку, не кажучи вже про виправлення модифікацій, як-от зрізані каталізатори.

Окрім відповідності технічним стандартам, автомобілі повинні підходити під вимоги та з огляду на екологічність.

Для багатьох українців останнє стане проблемою — величезна кількість так званих євроблях не зможуть пройти огляд. У європейських країнах такі автомобілі взагалі заборонені для використання.

Штрафи за непроходження ТО

Чимало українців можуть подумати, що сплатити штраф набагато дешевше, ніж купувати новий автомобіль або оновлювати компоненти для теперішнього. Проте покарання не дозволять українцям хитрувати.

Штраф за прострочений техогляд передбачає виплату у розмірі 3 400 грн. Раніше за таке порушення сплачували 340 грн.

Якщо водія ще раз упіймають на такому правопорушенні — зобов’яжуть сплатити 17 тис. грн. Покарання підготували й для тих, хто незаконно перевіряє авто на дотримання технічних характеристик – до 34 тис. грн.

У 2022 році будуть й інші зміни, які стосуватимуться транспорту. Розумних камер для автофіксації ДТП стане більше, штрафи будуть жорсткішими, а процес отримання посвідчення водія спростять. Які зміни стосуватимуться українських водіїв у 2022 році — читайте на Фактах ICTV.