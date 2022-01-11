В 2021 году украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто. Так, за 12 месяцев украинцы приобрели 517,4 тыс. легковых авто с пробегом — это на 46% больше, чем в 2020 году.

Даже в последний месяц прошедшего года подержанный транспорт приобрели 47,3 тыс. украинцев. Это на 18% больше, чем годом ранее. Для сравнения, рынок новых авто в Украине за декабрь остановился на отметке в 10,5 тыс. продаж.

Статистика показала, что 83 из 100 легковых автомобилей, прошедших в прошлом году свою первую регистрацию в Украине, были растаможеными машинами с пробегом.

Как и ожидалось, чаще всего покупали транспорт марки Volkswagen. Модель Passat лидировала на протяжении почти всего 2021 года. Немецких авто этого бренда в Украине пополнилось на 90,2 тыс.

Второе место за американскими Ford — 45 тыс. подержанных авто. Замыкают тройку лидеров доступные французские Renault — они не сильно отстали с результатом в 42,9 тыс. автомобилей.

Четвертое место за чешскими Skoda: их надежность и простота подкупили украинцев — 38,4 тыс. покупок. На пятом месте — немецкие Opel с отметкой в 33,1 тыс. регистраций.

Также эксперты выяснили, что украинцы начали отказываться от авто на дизеле. Так, если в ноябре их доля составляла 47%, то в декабре она снизилась до 37%.