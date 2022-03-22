В Европе резко сократились продажи легковых авто: названа причина

В Европе резко сократилось продажи легковых авто в феврале. Причиной этому эксперты называют проблемы в цепочках поставок компонентов.

Так, показатель продаж за последний месяц зимы снизился на 6,7%, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — до 719 465 единиц.

Причем в некоторых регионах показатели продаж могут быть как отрицательными, так и положительными. К примеру, в Испании прибрели на 6,6% больше авто, а в Германии — на 3,2%.

Больше всего пострадали Италия и Франция: -22,6% и -13% соответственно.

С начала 2022 года концерн Volkswagen Group лидирует на рынке Европы — 349 тыс. легковых авто. На втором месте — Stellantis (Peugeot, Chrysler, Opel, Citroen, Dodge) — 291,5 тыс. легковушек.

Напомним, что дефицит компонентов коснулся даже крупнейших производителей автомобилей — BMW и Volkswagen приостановили свою работу из-за войны в Украине. Известно, что наша страна поставляла немецким компаниям детали на заказ, без которых укомплектовать автомобиль невозможно. Сейчас корпорацию ищут замену этим устройствам, так как из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия приостановили свою работу.