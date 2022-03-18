Зручно та безпечно доставити авто у спеціально призначеному вагоні поїзда можливо, адже автомобілевози Укрзалізниця працюють повним ходом.

Вагони курсують із Києва, Харкова та Дніпра. Кінцева точка – Львів.

Автомобілевози доступні до замовлення щоденно. В один такий вагон вміщується вісім автівок. Про це повідомили в Telegram-каналі Укрзалізниці.

Вартість перевезення автівки становитиме 1 200-1 700 грн за тонну ваги.

Оформити замовлення можна в касі вокзалу. Харків’яни можуть це зробити у Львові. При отримані авто потрібно лише буде показати відповідну квитанцію.

За додатковими запитаннями можна звернутися на цілодобову гарячу лінію за номером – 0 800 503 111.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця націоналізує російські вагони в Україні. Нині в нашій країні близько 15 тис. російських вагонів, що належать 250 компаніям.