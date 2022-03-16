BMW та Volkswagen призупиняють роботу заводів через війну в Україні

Великі автомобільні корпорації BMW та Volkswagen призупиняють роботу заводів по всій Європі. Причиною такого рішення є брак компонентів, які раніше поставлялися з України.

Йдеться про кабельні джгути — величезна частка цих компонентів автомобільна індустрія Заходу отримувала від України. Відомо, що такі деталі виготовляються на замовлення і без них укомплектувати автомобіль повністю неможливо.

– BMW та Volkswagen були змушені призупинити роботу заводів по всій Європі через агресію Росії. Через це в Україні закрилися електромонтажні заводи, – заявники представники компаній.

Так, тепер Volkswagen призупинив роботу одразу двох фабрик у Європі. Це рішення також вплинуло на підприємство Porsche у Лейпцигу. Там збирання авто зупинили до кінця наступного тижня. Аналогічна ситуація і на кількох інших заводах Volkswagen.

Відомо, що компанії зараз шукають альтернативу компонентам, які раніше закуповувалися в Україні. Один з варіантів – зміна обладнання.

Нагадаємо, що в Україні відновили роботу сервісні центри МВС. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону. Водії зможуть замінити права, а також є можливість скласти іспит на керування категорії С – вантажним транспортом.