Українці активно завозять старий транспорт з інших країн – щомісяця близько 10 тис. таких авто. Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, в яких країнах найвигідніше купувати авто і привозити в Україну.

Так, що стосується найдорожчого транспорту, то його беруть в ОАЕ – там середній цінник за вживане авто тримається на рівні $31,3 тис. Третє місце за Китаєм – за авто доведеться заплатити в середньому $30,4 тис. Трійку лідерів замикає Угорщина – там транспорт з пробігом можна взяти за $14,6 тис.

Якщо дивитися на бюджетні варіанти, то найнижчий цінник у Фінляндії на старі авто – $2,9 тис. Друге місце за дешевими авто – Латвія з цінником у $3,1 тис. Трійку лідерів замикає Естонія з цінником у $3,2 тис.

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Що стосується бюджету українців для купівлі уживаного авто за кордоном, то найчастіше беруть транспорт із цінником від менше ніж $1 тис. до $5 тис. Утім, на статистику також впливає і транспорт, який купували волонтери та благодійні організації для потреби ЗСУ – тут про комфорт і дорожнечу не йдеться.

В останній місяць зими найчастіше завозили недорогі та компактні Volkswagen Golf. Друге місце за Skoda Octavia, а трійку лідерів замикає універсальний Volkswagen Passat. Які авто українці купували в лютому 2023 – читайте на Фактах ICTV.