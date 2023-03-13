Розмитнення транспортного засобу – це легалізація авто в Україні, яке було придбане за кордоном. Ця послуга завжди була платна, але 5 квітня 2022 року набув чинності закон України про скасування зборів і податків за розмитнення для фізичних осіб на період воєнного стану.

Втім 1 липня 2022 року закон України про нульове розмитнення було скасовано. Факти ICTV дізнавалися, чи діють якісь пільги на розмитнення авто та хто має право на нульове розмитнення.

Пільги на розмитнення авто 2023

Пільгове (нульове) розмитнення було дозволене у період з 1 квітня по 1 липня 2022 року. Тобто з липня 2022 року скасовано звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком та мита операцій з ввезення на митну територію України транспортних засобів у митному режимі.

Зараз дивляться

Наразі в Україні не діє безплатне розмитнити автомобілів, тобто пільги не передбачені жодній категорії громадян. Але все ж винятки є.

Адвокат та юрист Ростислав Кравець зазначає, що пільгове (нульове) розмитнення існує для автомобілів, які завозять в Україні на потреби військових.

– Якщо є відповідне звернення від військовослужбовців та конкретної частини, то автомобіль можна завести в Україну майже з нульовим розмитненням. Всі інші українці мають сплачувати податки, – зазначає Кравець.

За словами адвоката Василя Хітька, нині у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9058, який передбачає повернути нульове розмитнення для учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

– Якщо цей закон приймуть, це дасть змогу учасникам бойових дій та членам їхньої сімʼї розмитнити один автомобіль безкоштовно! Однак УБД самостійно не можуть перетнути кордон. Але військові можуть зробити нотаріальну довіреність на члена своєї сімʼї, який зможе виїхати та купити авто за кордоном, – зазначає Хітько.

Адвокат додає, у випадку прийняття законопроєкту та безплатно розмитнення авто, цей ТЗ неможливо буде продати протягом трьох років.

Як розмитнити авто в Україні 2023

Розмитнити авто можна двома способами: самостійно або звернутися до митного брокера. Якщо ви плануєте самостійно займатися процедурою, ось кілька обовʼязків кроків для розмитнення ТЗ:

Купівля авто та його оформлення за кордоном з отриманням договору купівлі-продажу та техпаспорту. Подання попередньої митної декларації, без якої в’їзд на митну територію неможливий. Подавати декларацію необхідно в митницю, де проходитиме оформлення. Перед цим етапом необхідно перерахувати на рахунок відповідної митниці грошову заставу Перетин кордону. Доставлення ТЗ в зону митного контролю. За необхідності доплата коштів на той самий рахунок митниці (через коливання курсу або зміну ціни на транспортний засіб). Отримання сертифіката відповідності. Заповнення митної декларації. Поставлення авто на облік в Україні.

До речі, оформити митну декларацію можна самостійно на порталі Єдине вікно для міжнародної торгівлі. Там знайдіть розділ Ввезення легкового автомобіля, де надається вся необхідна інформація про розмитнення автомобілів без допомоги брокера.

Там ви також знайдете розділ, де можна оформити митну декларацію.