В каких странах самые дешевые евробляхи: можно купить за копейки

Украинцы активно завозят подержанный транспорт из других стран — каждый месяц около 10 тыс. таких авто. Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, в каких странах выгоднее всего покупать авто и привозить в Украину.

Так, что касается самого дорогого транспорта, то его берут в ОАЭ — там средний ценник за подержанное авто держится на уровне $31,3 тыс. Втрое место за Китаем — за авто придется заплатить в среднем $30,4 тыс. Тройку лидеров замыкает Венгрия — там транспорт с пробегом можно взять за $14,6 тыс.

Если смотреть на бюджетные варианты, то самый низкий ценник в Финляндии на подержанные авто — $2,9 тыс. Второе место по дешевым авто — Латвия с ценником в $3,1 тыс. Тройку лидеров замыкает Эстония с ценником в $3,2 тыс.

Сейчас смотрят

Что касается бюджета украинцев для покупки подержанного авто за границей, то чаще всего берут транспорт с ценником от меньше $1 тыс. до $5 тыс. Впрочем, на статистику также влияет и транспорт, который покупался волонтерами и благотворительными организациями для нужды ВСУ — здесь о комфорте и дороговизне речи нет.

В последний месяц зимы чаще всего завозили недорогие и компактные Volkswagen Golf. Второе место за Skoda Octavia, а тройку лидеров замыкает универсальный Volkswagen Passat. Какие авто украинцы покупали в феврале 2023 — читайте на Фактах ICTV.