Світовий авторинок у березні обвалився на 14% – продаж нових легкових та комерційних авто досяг позначки 7,207 млн ​​одиниць.

Аналітики LMC Automotive склали список регіонів із найбільшим продажем.

У березні лідером став Китай – 2,202 млн авто. Це на 6,6% більше, ніж за перший місяць весни 2021 року.

Друге місце за Північною Америкою – 1,256 млн проданих авто. Це на 22% менше за аналогічний період минулого року.

Трійку лідерів замикає Західна Європа – 1,188 млн авто. Показник на 20,2% нижчий за торішній.

Східна Європа також спостерігає ослаблення ринку – 251,6 тис. проданих авто. Це на 38,3% менше, ніж у березні 2021 року.

Південна Америка також сильно постраждала – 166,8 тис. авто зі зниженням ринку на 21,3%.

У Японії продали 506,7 тис. авто зі зниженням показників до 18,2%, у Канаді – 142,7 тис. авто, що на 18,3 менше, ніж роком раніше.

За перші три місяці 2022 року у всьому світі продали 19,634 млн авто, що на 5,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні ринок нових авто в березні сильно обвалився – у 16,5 раза, якщо порівнянювати з березнем 2021 року. Усього за період повномасштабного вторгнення Росії, українці купили 546 нових легковиків.